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Российскую школьную программу по информатике планируют дополнить разделом о фейках

Общество
Российскую школьную программу по информатике планируют дополнить разделом о фейках

Школьную программу по информатике планируют дополнить разделом о фейках, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Молодому поколению необходимо рассказывать о современных достижениях науки и технологии. В качестве иллюстративного материала могут быть использованы примеры борьбы с фейками.

«Очень важно, чтобы ребята могли понимать и отличить реальность от придуманных каких-то историй, фейков, поэтому это обязательно нужно нам в обновленные программы (по информатике) вот эти разделы внести», — заявил министр.

Он добавил, что в последнее время иностранные государства распространяют огромное количество фейков. Подобную практику будут изучать на школьных предметах естественно-научного цикла.
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