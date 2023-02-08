Российскую школьную программу по информатике планируют дополнить разделом о фейках

Школьную программу по информатике планируют дополнить разделом о фейках, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Молодому поколению необходимо рассказывать о современных достижениях науки и технологии. В качестве иллюстративного материала могут быть использованы примеры борьбы с фейками.
«Очень важно, чтобы ребята могли понимать и отличить реальность от придуманных каких-то историй, фейков, поэтому это обязательно нужно нам в обновленные программы (по информатике) вот эти разделы внести», — заявил министр.
Он добавил, что в последнее время иностранные государства распространяют огромное количество фейков. Подобную практику будут изучать на школьных предметах естественно-научного цикла.