Россия и Белоруссия нашли юридические барьеры для СМИ-иноагентов. Боррель лишь окончательно раскрыл карты, подтвердив то, о чем в России говорили с 2011 года. Речь идет об антироссийской деятельности Запада, который пытается бороться с патриотическими настроениями в российском обществе, резюмировал Самонкин.