Что нужно знать о деятельности СМИ-иноагентов в России, в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал политолог Юрий Самонкин.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель ранее заявил о поддержке российских СМИ-иноагентов на Западе. Такое признание сломит веру некоторых граждан в объективность этих средств массовой информации, отметил политолог, президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин.
«Если обратить внимание на те СМИ, на которых указывают наши в кавычках европейские друзья, то все эти средства массовой информации пришли к нам с 90-х годов», — заявил Самонкин.
В 2011-м либеральные западные СМИ активно пользовались социальными сетями, чтобы накачать российскую молодежь протестными настроениями, добавил политолог. Это был самый тяжелый год в истории российского государства, убежден Самонкин. Активность таких СМИ заставляет задуматься, в чьих интересах они работают.
«То есть в интересах именно тех спонсоров Европейского союза, коллективного Запада, западных фондов. Даже в США есть отдельное направление деятельности — наблюдение информационное за процессами, которые творятся в Евразии. То есть они автоматически бьют и по России, и по странам Евразийского экономического союза», — отметил Самонкин.
Россия и Белоруссия нашли юридические барьеры для СМИ-иноагентов. Боррель лишь окончательно раскрыл карты, подтвердив то, о чем в России говорили с 2011 года. Речь идет об антироссийской деятельности Запада, который пытается бороться с патриотическими настроениями в российском обществе, резюмировал Самонкин.