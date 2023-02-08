Президент Мали Ассими Гоита примет участие в саммите «Россия — Африка»

Бамако, 8 февраля. Глава МИД Мали Абдулай Диоп сообщил, что президент страны Ассими Гоита примет участие во втором саммите и экономическом форуме «Россия — Африка».
Об этом он рассказал на пресс-конференции после встречи с министром иностранным дел РФ Сергеем Лавровым. Отечественный политик посетил республику в рамках рабочего визита для обсуждения комплексного партнерства между государствами.
Саммит «Россия — Африка» пройдет с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии делегации стран Черного континента рассмотрят совместные проекты в экономике и других различных областях.
Ранее представители Эсватини сообщили, что королевство примет участие в международной конференции. По словам главы МИД Вулие Кунене, правительство стремится продолжить политический диалог с РФ и укрепить отношения с другими государствами.
Позднее посол России в ЦАР заявил, что президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера намерен посетить саммит. Отечественный дипломат отметил, что в случае форм-мажора лидера страны заменит премьер-министр Феликс Молуа.
Кроме того, представитель ДРК в РФ Иван Вангу Нгимби сообщил, что Киншаса планирует принять участие в конференции «Россия — Африка». По словам политика, конголезская делегация также отправится на экономический форум ПМЭФ в Санкт-Петербурге.