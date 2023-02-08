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Безграничные красоты: депутат Авксентьева призвала коллег не покидать Родину в период СВО

Общество
Безграничные красоты: депутат Авксентьева призвала коллег не покидать Родину в период СВО

Любой человек, обладающий интеллектом, понимает, что в период проведения специальной военной операции нужно оставаться на Родине со своими близкими. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась депутат Государственной думы Сардана Авксентьева.

Собеседница поддержала активно обсуждаемую в СМИ инициативу о запрете чиновникам выезжать за границу на отдых во время СВО. Как многие заметили в Сети, пристрастие отдельных госслужащих демонстрировать свою любовь к роскоши может привести к деморализации и расколу российского общества.

«Любому нормальному человеку, обладающему интеллектом, и без всяких законов и запретов должно быть понятно, что в условиях СВО надо быть дома с Родиной, со своими близкими, со своими избирателями», — заявила депутат Госдумы.
Безграничные красоты: депутат Авксентьева призвала коллег не покидать Родину в период СВО

Сардана Авксентьева также отметила, что речь не идет о том, чтобы совсем лишать кого бы то ни было возможности отдыхать.

«Безусловно, конституционное право на отдых есть у любого человека. Уверенно сообщаю, что у нас в стране столько разных красот, безгранично много. Летом мы отдыхали с семьей в Крыму. Совершили замечательное автомобильное путешествие из Москвы. По дороге видели красоты нашей Родины», — пояснила собеседница ФАН.

В завершение она добавила, что, даже несмотря на любовь к путешествиям, в нашей стране остается еще много потрясающих мест, которые ей еще только предстоит открыть для себя.

«У меня есть мечта съездить на Камчатку, я еще не видела гейзеры. И посетить Дагестан. Снова вернуться на Байкал и увидеть красоты Алтая. Но, отпуск у нас очень короткий и его не хватает, чтобы все увидеть сразу», — подытожила народная избранница.
Безграничные красоты: депутат Авксентьева призвала коллег не покидать Родину в период СВО

Ранее депутат Госдумы Валерий Скруг в беседе с ФАН поддержал инициативу предпринимателя Евгения Пригожина о запрете чиновникам выезжать за границу на отдых во время СВО. Собеседник подчеркнул, что для государственных служащих недопустимо жить на широкую ногу.
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