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Политолог Саймс: командование Пентагона даже думать боится о возможном столкновении с ВС РФ

Армия
Политолог Саймс: командование Пентагона даже думать боится о возможном столкновении с ВС РФ

Высшие офицеры ВС США боятся даже думать о военном столкновении с российской армией. Об этом заявил американский политолог Дмитрий Саймс.

По его словам, в личных беседах высокопоставленные представители Пентагона заявляли, что относятся к ВС РФ как к главной военной угрозе. Один американский генерал сказал Саймсу, что даже боится предположить возможность столкновения с российской армией.

«Если мы доведем дело до ситуации, когда Америка будет меряться военной силой с Россией, это будет колоссальным провалом всей политики Штатов. Потому что до такого сценария довести дело нельзя», — приводит слова генерала Дмитрий Саймс.

Что касается расхождений между заявлениями представителей американкой армии и политики, то, по мнению политолога, это связано с неспособностью Вашингтона адекватно оценивать риски и угрозы для США. Во многом это связано с ощущением утраты глобального влияния американской администрации в мире, отметил Саймс.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что в американской политике начинают появляться глубинные противоречия из-за фактического участия США в украинском конфликте, сообщает «Царьград».
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