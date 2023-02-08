Политолог Саймс: командование Пентагона даже думать боится о возможном столкновении с ВС РФ

Высшие офицеры ВС США боятся даже думать о военном столкновении с российской армией. Об этом заявил американский политолог Дмитрий Саймс.
По его словам, в личных беседах высокопоставленные представители Пентагона заявляли, что относятся к ВС РФ как к главной военной угрозе. Один американский генерал сказал Саймсу, что даже боится предположить возможность столкновения с российской армией.
«Если мы доведем дело до ситуации, когда Америка будет меряться военной силой с Россией, это будет колоссальным провалом всей политики Штатов. Потому что до такого сценария довести дело нельзя», — приводит слова генерала Дмитрий Саймс.
Что касается расхождений между заявлениями представителей американкой армии и политики, то, по мнению политолога, это связано с неспособностью Вашингтона адекватно оценивать риски и угрозы для США. Во многом это связано с ощущением утраты глобального влияния американской администрации в мире, отметил Саймс.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что в американской политике начинают появляться глубинные противоречия из-за фактического участия США в украинском конфликте, сообщает «Царьград».