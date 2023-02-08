Политолог Саймс: командование Пентагона даже думать боится о возможном столкновении с ВС РФ

Что касается расхождений между заявлениями представителей американкой армии и политики, то, по мнению политолога, это связано с неспособностью Вашингтона адекватно оценивать риски и угрозы для США. Во многом это связано с ощущением утраты глобального влияния американской администрации в мире, отметил Саймс.