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Полиция изъяла ружье и пистолет у предполагаемых участников драки в челябинской школе

Происшествия
Полиция изъяла ружье и пистолет у предполагаемых участников драки в челябинской школе

В Челябинске сотрудники полиции задержали предполагаемых участников массовой драки в школе. Оперативники изъяли у них пневматическое ружье, пистолет, пули и балаклаву.

Правоохранители установили, что разборка в школе произошла из-за возникшего ранее конфликта между двумя группами подростков. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. После потасовки в больницу доставили двух юношей.

Согласно неофициальной информации, подростки были из разных школ. Одна из групп юношей попыталась скрыться от оппонентов в образовательном учреждении. Преследователи в балаклавах и с оружием догнали их в школе и продолжили потасовку.
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