Полиция изъяла ружье и пистолет у предполагаемых участников драки в челябинской школе

В Челябинске сотрудники полиции задержали предполагаемых участников массовой драки в школе. Оперативники изъяли у них пневматическое ружье, пистолет, пули и балаклаву.
Правоохранители установили, что разборка в школе произошла из-за возникшего ранее конфликта между двумя группами подростков. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. После потасовки в больницу доставили двух юношей.
Согласно неофициальной информации, подростки были из разных школ. Одна из групп юношей попыталась скрыться от оппонентов в образовательном учреждении. Преследователи в балаклавах и с оружием догнали их в школе и продолжили потасовку.