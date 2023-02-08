Ветеран ВС США рассказал, что ждет танки Abrams на Украине

Жирона подчеркнул, что для освоения танков Abrams украинским военным потребуются не месяцы, а годы. Никакая стратегия и тактика не смогут преодолеть проблему подобного масштаба, исход боевых действий определяют именно логистика и опыт, резюмировал ветеран ВС США.