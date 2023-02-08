Вашингтон пообещал предоставить киевскому режиму несколько десятков тяжелых танков Abrams, однако их использование ВСУ будет неизбежно сопровождаться целым комплексом логистических проблем. Такое мнение высказал ветеран американской армии Гленн Жирона.
Он назвал главную проблему украинских националистов при эксплуатации танков Abrams в статье для журнала Newsweek.
«Это может оказаться слишком сложной задачей для разоренной страны, сражающейся против численно превосходящих сил», — отметил автор публикации.
Жирона подчеркнул, что для освоения танков Abrams украинским военным потребуются не месяцы, а годы. Никакая стратегия и тактика не смогут преодолеть проблему подобного масштаба, исход боевых действий определяют именно логистика и опыт, резюмировал ветеран ВС США.
Ранее «Царьград» рассказал об ухудшающемся положении ВСУ на ряде направлений в зоне спецоперации российской армии.