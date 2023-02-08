Артем Дзюба определился с игровым номером в «Локомотиве»

Стало известно, под каким номером нападающий Артем Дзюба будет играть за московский «Локомотив».
Фотографию с презентации Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотиве» опубликовали в социальных сетях 8 февраля. Новички «железнодорожников» будут выступать за столичный клуб под седьмым и восьмым номерами соответственно. Планируется, что в ближайшее время «Локомотив» официально объявит о трансфере двух экс-футболистов «Зенита».
Дзюба и Смольников передут в московский клуб на правах свободных агентов. «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23. На счету «железнодорожников» 13 очков.