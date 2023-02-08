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«Аэрофлот» шокировал россиян условиями перелета в Тунис

Общество
«Аэрофлот» шокировал россиян условиями перелета в Тунис

Российский перевозчик «Аэрофлот» представил новые рейсы на популярный средиземноморский курорт и шокировал путешественников и туроператоров.

Гражданам РФ предоставили возможность посетить Тунис в предстоящем летнем сезоне. Однако путешественники и турфирмы были удивлены заявленными ценами на билеты и временем перелета, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Самолеты в данном направлении начнут вылетать с 30 мая из московского аэропорта Шереметьево по вторника, четвергам и воскресеньям. В среднем перемещение в одну сторону будет осуществляться почти 9 часов, что сопоставимо со временем отправления в Таиланд.

Цены также удивили россиян. «Аэрофлот» выставил на продажу билеты до Туниса с багажом в начале июня по стоимости от 49 тыс. рублей, в конце первого летнего месяца — от 62 тыс. рублей. Цены также сопоставимы с путешествием в Таиланд, отметили эксперты АТОР.
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