«Аэрофлот» шокировал россиян условиями перелета в Тунис

Самолеты в данном направлении начнут вылетать с 30 мая из московского аэропорта Шереметьево по вторника, четвергам и воскресеньям. В среднем перемещение в одну сторону будет осуществляться почти 9 часов, что сопоставимо со временем отправления в Таиланд.