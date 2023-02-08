Политолог рассказал, почему Украине недостаточно западных вооружений

Комментируя требования украинских властей к Берлину поставить им также подводные лодки и истребители, Писториус отметил, что «это вообще не играло никакой роли в переговорах». При этом немецкий министр сообщил, что обсудил с украинскими коллегами вопрос об укреплении противовоздушной обороны. Писториус заявил, что, судя по всем военным оценкам, «ПВО является приоритетом номер один на ближайшие несколько месяцев».