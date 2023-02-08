Политолог рассказал, почему Украине недостаточно западных вооружений

В украинском информполе активно обсуждают заявление, сделанное главой Минобороны Германии Борисом Писториусом — о том, что ранее обещанные Берлином основные боевые танки Leopard 2A6 будут поставлены Киеву лишь к концу марта. Как заявил политолог Сергей Грабский в беседе с ФАН, ни одна страна мира сегодня не может позволить себе истощить собственную армию ради интересов Украины.
Напомним, в ходе визита в Киев министр Писториус заявил СМИ, что 14 танков Leopard 2A6 будут поставлены Украине «к концу марта». Он также сообщил, что обучение украинских военных управлению ими начнется в ближайшее время. Тем временем Минобороны Германии официально подтвердило решение о поставках Киеву 178-ми танков Leopard 1A5 под предлогом «самообороны Украины».
В военном ведомстве сообщили, что немецкое Министерство по делам экономики выдало германским военным компаниям официальные лицензии на экспорт на Украину до 178 основных танков Leopard 1A5. При этом, как уточнили немцы, то количество танков Leopard 1A5, которое реально передадут Киеву, зависит от проведения необходимых ремонтных работ. Немецкие военные отметили — финансирование и ремонт танков, а также обучение украинских солдат ведется «в тесной координации со странами – партнерами ФРГ в Европе».
Комментируя требования украинских властей к Берлину поставить им также подводные лодки и истребители, Писториус отметил, что «это вообще не играло никакой роли в переговорах». При этом немецкий министр сообщил, что обсудил с украинскими коллегами вопрос об укреплении противовоздушной обороны. Писториус заявил, что, судя по всем военным оценкам, «ПВО является приоритетом номер один на ближайшие несколько месяцев».
Как заявил политолог Сергей Грабский, сегодня ни одна отдельная страна Запада не может себе позволить истощить собственную армию, отдавая все имеющееся вооружение и боевую технику на нужды Украины.
«Немецкие военные заявили, что смогут поставить первые танки "Леопард" на Украину только в конце следующего месяца. Ранее в западных агентствах появилась информация, что Украина сможет получить дальнобойные боеприпасы GLSDB как минимум через 9 месяцев. Можно сколько угодно спорить о сроках, но ситуацию нужно понимать принципиально. Во-первых, эти танки и ракеты закупаются за деньги западных налогоплательщиков, поэтому на их поставку должны быть подписаны контракты. Перед этим контракты должны пройти все бюрократические процедуры, которые являются обязательными в случае использования бюджетных средств», — отметил эксперт.
Аналитик привел в пример ситуацию, когда президент США Джо Байден собрал представителей ВПК США в марте 2022-го, поставив им задачу по развертыванию военно-промышленных мощностей.
«А первая модернизированная зенитно-ракетная система M270 поступила на обеспечение вооруженных сил США только в июле 2022-го — то есть, только четыре месяца спустя. Проблема Украины в том, что мир не готовился к конфликту подобного уровня. Поэтому у Запада просто не существует такого количества вооружения и боевой техники, которое необходимо Киеву. Так, мощности американского ВПК к лету 2022-го позволяли производить до 9 тысяч ракет к установкам HIMARS в год. А украинские военные умудрялись отстреливать их до 4 тысяч единиц в месяц. Поэтому у Запада даже нет возможности оперативно пополнять свои ресурсы. Та же ситуация и с дальнобойными ракетами, потому что западный мир не готовился к этому конфликту. И теперь европейской и американской промышленности нужно пройти весь цикл восстановления, чтобы выйти «на поток» и хоть в какой-то степени обеспечивать огромные потребности ВСУ», — указал аналитик.
По словам аналитика, так на Западе сегодня обстоит дело буквально с любой номенклатурой вооружений — это касается и танков, и артиллерии, и снарядов.
«Судя по публикациям в западной прессе, сейчас даже боеприпасы для артиллерии ВСУ там собирают "с миру по нитке". Потому что ни одна отдельная страна мира не может истощить собственную армию, отдавая все свое вооружение и технику на нужды Украины. У всех стран существует и масса собственных задач», — заявил Грабский.
Правда, в Киеве надеются на то, что Запад стоит в самом начале процесса наращивания потенциала своего ВПК, но он займет еще долгое время.
«По сути, весь первый год конфликта Украина воевала теми запасами советского вооружения, которое у нее было, и частично — тем, которое передавалось Западом. Что касается танков, то их Украине передавали постоянно. Речь, если не ошибаюсь, идет как минимум о четырех сотнях. Да, это были советские образцы, но они помогли ВСУ хоть как-то удержать оборону на ключевых направлениях. Реалии мира говорят — если каких-то вооружений не существует в природе, то их надо создать. А на это нужны время и деньги. Кроме того, не существует единого «чудо-оружия», которое стает панацеей для Киева», — считает аналитик.
По мнению эксперта, сегодня на развитие ситуации на фронтах могут повлиять очень многие факторы.
«К ним относится и устойчивость обороны, и количество и качество вооружений, и внутриполитическая ситуация на Украине, а также наличие людских и материальных ресурсов для продолжения военных действий. Пока что Украина полностью опирается на поддержку западного мира и его экономический потенциал. В то же время у России военный потенциал очень высок. Россия может сама создавать принципиально новые виды вооружений, а также полагаться на ресурсы, накопленные еще со времен Советского Союза. Так, украинские политики уже многократно говорили, что "ракет у России осталось на 2-3 массированных запуска", но пока ничто не свидетельствует о том, что они заканчиваются. У российского ВПК — огромный потенциал по наращиванию военных возможностей, и он сейчас реализуется практически в полной мере. Поэтому Киеву, несмотря на всю западную помощь, стоит готовиться к затяжным военным действиям», — продолжил Грабский.
Напомним, 7 февраля глава фракции Левой партии в Бундестаге Дитмар Барч сравнил с «харакири» решение немецкого правительства о поставках Киеву 178 танков Leopard 1A5. Барч заявил, что тем самым правящая в ФРГ коалиция, состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП), «превращает ФРГ в участника конфликта».