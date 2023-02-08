К добровольцам нужно относиться с не меньшим уважением, чем к тем, кто воюет по долгу службы — Пригожин

Добровольцы, участвующие в СВО, заслуживают не меньшего уважения, чем те бойцы, которые воюют по долгу службы. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Издание «Блокнот» обратило внимание, что в Госдуме уже подготовили поправки о введении ответственности за распространение фейков и дискредитацию добровольцев, в том числе бывших заключенных, участвующих в спецоперации на Украине. До этого сам бизнесмен отправил спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину письмо с просьбой решить эти проблемы на законодательном уровне.
Пригожин в первую очередь поблагодарил представителей Госдумы, которые занимаются этим вопросом. С текстом законопроекта предприниматель еще не ознакамливался.
«Второе, основное в этих поправках то, что никто не будет трясти грязным бельем людей, которые воевали или погибали с оружием в руках за Родину. Их биографии и их история должны быть очищены. К добровольцам нужно относиться с не меньшим уважением, чем к тем, кто воюет по долгу службы», — отметил предприниматель.
Бизнесмен подчеркнул, что нововведения должны касаться исключительно защиты обычных бойцов. Что касается руководства добровольческих подразделений, то оно может подвергаться критике со стороны граждан.
«Руководство народ должен критиковать столько, сколько считает нужным. В частности, я имею в виду руководство добровольческих подразделений, в том числе и меня, как руководителя самого большого из таких подразделений. Без критики нет прогресса. На войне святы только бойцы, с погонами или без», — отметил Пригожин.
Предприниматель добавил, что те, кто возглавляет такие подразделения, обязаны нести ответственность перед гражданами. Поэтому депутаты должны обратить внимание исключительно на поправки о защите бойцов, а не руководящего состава.
«Отдельное спасибо за позицию по заграничным тусовочкам чиновников», — резюмировал бизнесмен.
Депутат Госдумы Василий Пискарев ранее сообщил, что комитет по безопасности и противодействию коррупции работает над инициативой о введении наказания за дискредитацию добровольцев. Все соответствующие поправки уже подготовлены и направлены на рассмотрение законодателей из комитета по государственному строительству.