К добровольцам нужно относиться с не меньшим уважением, чем к тем, кто воюет по долгу службы — Пригожин

Издание «Блокнот» обратило внимание, что в Госдуме уже подготовили поправки о введении ответственности за распространение фейков и дискредитацию добровольцев, в том числе бывших заключенных, участвующих в спецоперации на Украине. До этого сам бизнесмен отправил спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину письмо с просьбой решить эти проблемы на законодательном уровне.