В Бурятии мать школьницы обвинила классного руководителя в травле дочери

Мать школьницы в Бурятии обвинила классного руководителя в травле своей дочери, сообщает «Байкал Daily».
Инцидент произошел в Тарбагатайском районе. По словам женщины, педагог «гнобила» девочку, а причиной для такого поведения стал конфликт. Учитель решила, что мать школьницы подала на нее заявление в прокуратуру. Гражданка попыталась переубедить педагога, но та не поверила. Кроме того, учитель обещала «испортить» девочке характеристику, чтобы ребенок никуда не поступил после школы.
Директор Тарбагатайской СОШ Алексей Елизов призвал мать ученицы обратиться к нему лично и решить вопрос мирно.