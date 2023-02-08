В Бурятии мать школьницы обвинила классного руководителя в травле дочери

Инцидент произошел в Тарбагатайском районе. По словам женщины, педагог «гнобила» девочку, а причиной для такого поведения стал конфликт. Учитель решила, что мать школьницы подала на нее заявление в прокуратуру. Гражданка попыталась переубедить педагога, но та не поверила. Кроме того, учитель обещала «испортить» девочке характеристику, чтобы ребенок никуда не поступил после школы.