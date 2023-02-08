Путин заявил о необходимости пересмотреть стратегию научно-технологического развития РФ

По словам российского лидера, России нужно максимально сосредоточить ресурсы, включая кадровые, финансовые, инфраструктурные, на четко определенных приоритетах. В этой связи он предложил внести соответствующие изменения в стратегию научно-технологического развития, которая является основополагающим документом в данной сфере.