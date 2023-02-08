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Путин заявил о необходимости пересмотреть стратегию научно-технологического развития РФ

Экономика
Путин заявил о необходимости пересмотреть стратегию научно-технологического развития РФ

Стратегию научно-технологического развития России необходимо пересмотреть, а также изменить подходы к единой государственной программе в области технологического развития, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

По словам российского лидера, России нужно максимально сосредоточить ресурсы, включая кадровые, финансовые, инфраструктурные, на четко определенных приоритетах. В этой связи он предложил внести соответствующие изменения в стратегию научно-технологического развития, которая является основополагающим документом в данной сфере.

Параллельно с этим президент призвал к пересмотру подходов к мероприятиям единой государственной программы в области научно-технологического развития.
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