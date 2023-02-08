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Председатель ТСЖ в Самаре пойдет под суд из-за падения глыбы льда на ребенка

Общество

В Самаре перед судом предстанет председатель ТСЖ. Он обвиняется в ненадлежащем выполнении работ по обеспечению безопасности. Наледь с плохо очищенной крыши дома упала на ребенка.

Председатель ТСЖ в Самаре пойдет под суд из-за падения глыбы льда на ребенка

В результате падения тяжелой глыбы льда здоровью 10-летнего мальчика был причинен тяжкий вред, сообщает сетевое издание sovainfo.ru. В Самарской областной клинической больнице ему поставили диагноз — закрытый перелом левой бедренной кости в средней трети со смещением.

Как было установлено, падение снега и наледи произошло из-за того, что председатель ТСЖ своевременно не предпринял мер для расчистки крыши дома. Сейчас уголовное дело вместе с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения.
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