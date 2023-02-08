Читатели Daily Mail потребовали задержать Зеленского за военные преступления

Президента Украины Владимира Зеленского необходимо наказать за военные преступления. Такое мнение выразили читатели Daily Mail.
Недавно украинский лидер прибыл в Лондон. Политик уже встретился с монархом Карлом III и выступил перед парламентом. Также он призвал Великобританию предоставить боевые самолеты.
При этом британцы устроили главе государства показательную порку. По их мнению, Западу следует прекратить военную помощь Киеву. Кроме того, Зеленского надо заставить заключить мирное соглашение.
«Сколько еще денег налогоплательщиков будет потрачено на чужой конфликт?» – возмутились комментаторы.
«Зеленский провоцирует третью мировую войну и нас в нее втягивает», – считает другой пользователь.
«Нужно выступать за прекращение конфликта, а не разжигать его еще сильнее», – уверены британцы.
«Его нужно задержать за военные преступления», – считают читатели.
Ранее телеканал BFM сообщил, что Владимир Зеленский намерен посетить Париж после визита в Великобританию. Политик проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.