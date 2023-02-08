Двух жителей Челябинской области задержали за грабеж

Сотрудники УМВД России по Челябинской области расследуют дело о краже разнообразного добра из гаражей.
По версии следствия, двое местных жителей незаконно проникли в несколько металлических гаражей, откуда выкрали алюминиевые лежаки, швейную машинку, два ящика уличных фонарей, алюминиевый бидон, семь коробок с автозапчастями, системный блок, два медных провода, пять металлических канистр, лазерный принтер и еще немало разнообразных предметов. Нанесенный ими ущерб был оценен в 140 тысяч рублей, сообщает «Вечерний Троицк дайджест».
Задержанные злоумышленники признались, что планировали сдать награбленное в местном пункте приема металлолома. В связи с фактом грабежа было возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.