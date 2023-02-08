Профессор Комаров объяснил, как отечественное ПО сможет заменить иностранное

Цифровизация экономики идет более быстрыми темпами, чем планировалось, — об этом ранее сообщили в правительстве. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, почти 80% зарубежного ПО уже имеет отечественные аналоги, а к 2025 году доход от реализации российского программного обеспечения возрастет до 190 млрд рублей. В беседе с ФАН профессор департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель программы «Электронный бизнес и цифровые инновации» Михаил Комаров, рассказал, каковы перспективы замещения импортного ПО российским.
По словам эксперта, на сегодняшний день важно обеспечить спрос на российские продукты. Именно эта задача решается в рамках дорожных карт, реализуемых по итогам соглашений о сотрудничестве между правительством и ведущими российскими компаниями и госкорпорациями.
«По сути, такой вариант частно-государственного партнерства можно считать гарантией того, что доля высокотехнологичной конкурентной продукции на российском рынке будет расти. Сегодня она уже составляет 40-50%. Говоря о развитии, не следует также забывать о высоком экспортном потенциале российского ПО в дружественные нам страны», — объяснил эксперт.
Так, российские специалисты уже предложили разработанные ими операционные системы. К ним можно отнести мобильную ОС «Аврора», давно и успешно функционирует антивирусное программное обеспечение — «Лаборатория Касперского».
В бизнесе активно используются решения в области управления предприятием и клиентами, например, 1С. По многим другим направлениям программное обеспечение также разработано и готово заменить иностранные аналоги.
«Первоочередная задача сейчас — внедрение отечественных решений в бизнес и реструктуризация имеющихся корпоративных информационных систем с использованием российских компонентов. Этот процесс требует времени, но, в конечном счете, перестройка бизнес-процессов сегодня — обеспечит устойчивую работу компании завтра, в условиях сильной турбулентности. Одновременно важно обучать и выводить на рынок соответствующего качества специалистов», — отметил Михаил Комаров.
Профессор также обратил внимание на статистику. Так, рынок российских ERP-систем составил около 26-30 млрд рублей по данным на 2021 год. Также, по его мнению, ожидается рост программного обеспечения для промышленности и больший ассортимент офисных решений.
«В настоящее время фокус разработчиков на функциональности. После этого, по логике рынка, начнется проработка визуальной составляющей — интерфейса, эргономичных решений для конечных пользователей. Важно предусмотреть и качественную техподдержку — это ускорит переход на отечественное ПО», — прогнозирует эксперт.
Кроме того, собеседник ФАН сделал акцент на том, что продуктовые решения мировых «гигантов» совершенствовались в конкурентной рыночной среде десятки лет, поэтому импортозамещение требует времени.
«Процесс внедрения и доработки программного обеспечения — сложный вызов и для бизнеса, и для разработчиков. Но это безусловный стимул для производителей российского программного обеспечения, чтобы стать “национальными чемпионами” на собственном рынке и идти дальше — на глобальный», — заключил Комаров.
Ранее шесть IT-компаний Тулы, которые занимаются разработкой программного обеспечения, получили гранты от правительства региона для реализации свои идей.