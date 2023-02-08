Профессор Комаров объяснил, как отечественное ПО сможет заменить иностранное

Цифровизация экономики идет более быстрыми темпами, чем планировалось, — об этом ранее сообщили в правительстве. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, почти 80% зарубежного ПО уже имеет отечественные аналоги, а к 2025 году доход от реализации российского программного обеспечения возрастет до 190 млрд рублей. В беседе с ФАН профессор департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель программы «Электронный бизнес и цифровые инновации» Михаил Комаров, рассказал, каковы перспективы замещения импортного ПО российским.