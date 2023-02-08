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Самарский врач Габриелян перечислил ранние симптомы рака ротовой полости

Общество
Самарский врач Габриелян перечислил ранние симптомы рака ротовой полости

Злокачественную опухоль полости рта можно определить на ранней стадии. Об этом рассказал челюстно-лицевой хирург Самарского областного клинического онкологического диспансера Алексей Габриелян.

Как пишет сетевое издание «КП-Самара», при возникновении таких симптомов, как дискомфорт, болезненные ощущения в горле, осиплость, выделение из носа, и, кроме того, длительное время не заживающие ранки и образования, следует незамедлительно обратиться к медикам в целях профилактики онкозаболевания, пояснил эксперт.

По словам специалиста, каждый год опухоль ротовой полости выявляют в среднем у 200 жителей Самарской области. При этом более 50% случаев – на поздних стадиях. Поэтому доктор призвал россиян периодически проходить профилактические осмотры для ранней диагностики онкологии.
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