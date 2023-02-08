Самарский врач Габриелян перечислил ранние симптомы рака ротовой полости

Как пишет сетевое издание «КП-Самара», при возникновении таких симптомов, как дискомфорт, болезненные ощущения в горле, осиплость, выделение из носа, и, кроме того, длительное время не заживающие ранки и образования, следует незамедлительно обратиться к медикам в целях профилактики онкозаболевания, пояснил эксперт.