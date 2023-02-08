Самарский врач Габриелян перечислил ранние симптомы рака ротовой полости

Злокачественную опухоль полости рта можно определить на ранней стадии. Об этом рассказал челюстно-лицевой хирург Самарского областного клинического онкологического диспансера Алексей Габриелян.
Как пишет сетевое издание «КП-Самара», при возникновении таких симптомов, как дискомфорт, болезненные ощущения в горле, осиплость, выделение из носа, и, кроме того, длительное время не заживающие ранки и образования, следует незамедлительно обратиться к медикам в целях профилактики онкозаболевания, пояснил эксперт.
По словам специалиста, каждый год опухоль ротовой полости выявляют в среднем у 200 жителей Самарской области. При этом более 50% случаев – на поздних стадиях. Поэтому доктор призвал россиян периодически проходить профилактические осмотры для ранней диагностики онкологии.