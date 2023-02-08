Глава Bank of America посоветовал жителям США готовиться к возможному дефолту

Американскому бизнесу следует готовиться к возможному наступлению дефолта в Соединенных Штатах. Об этом заявил глава Bank of America Брайан Мойнихан в разговоре с CNN. Он дал такую рекомендацию в контексте обсуждений повышения потолка госдолга страны, которые проходят в конгрессе.
Банкир сказал, что к этому событию лучше подготовиться не только американцем, но и рыночным игрокам в других странах. По его словам, это более надежно, чем надеяться на удачу. В негативном сценарии финансовый кризис может распространиться на всю мировую экономику.
США ранее неоднократно повышали предельную планку государственного долга. Все разы до этого такой шаг признавали необходимым в контексте угрозы дефолта.