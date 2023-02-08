Владимир Сычев провел роскошный медовый месяц в Крыму на 100 долларов

Звезда сериала «Физрук» Владимир Сычев вспомнил, как прошел его первый медовый месяц. Актер потратил на поездку 100 долларов, полученных в подарок на свадьбу.
Артист впервые женился в 1991 году, когда ему было 20 лет. Его супруге на момент свадьбы было всего 17.
Сычев и его первая жена отмечали бракосочетание в ресторане в компании друзей. Мать невесты, которая работала у бизнесмена, сделала молодоженам шикарный подарок — преподнесла им 100 долларов.
«На эти деньги мы на месяц уехали в Крым, и хватило на то, чтобы чемодан еды набить, каждый день на пляже шашлыки есть и в ресторан ходить, чтобы шампанское пить», — цитирует звезду «Физрука» Пятый канал.
Роскошный медовый месяц не стал залогом крепкого брака. Сычев расстался с первой женой всего через два года после свадьбы.
Впоследствии актер повстречал Алесю Великанову, которая стала его второй женой. В браке с ней у звезды «Физрука» родились две дочери, пишет издание «Дни.ру».
Сычев говорил в одном из интервью, что хочет устроить вторую свадьбу с нынешней супругой. Когда они расписывались, жена актера находилась на последних сроках беременности, поэтому бракосочетание прошло без торжеств.