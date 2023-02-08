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В Москве владелицу ювелирного бренда Darvol отправили под домашний арест

Происшествия
В Москве владелицу ювелирного бренда Darvol отправили под домашний арест

Хамовнический суд Москвы избрал меру пресечения владелице ювелирного бренда Darvol, которую обвиняют в крупном мошенничестве. Аферистку отправили под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На заседании присутствовали обманутые клиенты фигурантки. Потерпевшими выступили более 30 человек.

По предварительным данным, ущерб от действий злоумышленницы оценили в несколько миллионов рублей. Так, жительница столицы заявила, что отдала подозреваемой 700 тысяч рублей за изготовление бриллиантового браслета, однако изделие не получила.
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