В Москве владелицу ювелирного бренда Darvol отправили под домашний арест

Хамовнический суд Москвы избрал меру пресечения владелице ювелирного бренда Darvol, которую обвиняют в крупном мошенничестве. Аферистку отправили под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
На заседании присутствовали обманутые клиенты фигурантки. Потерпевшими выступили более 30 человек.
По предварительным данным, ущерб от действий злоумышленницы оценили в несколько миллионов рублей. Так, жительница столицы заявила, что отдала подозреваемой 700 тысяч рублей за изготовление бриллиантового браслета, однако изделие не получила.