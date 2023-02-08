Полиция задержала предполагаемых участников массовой драки в челябинской школе

В Челябинске сотрудники полиции задержали несколько человек, которые могли быть участниками массовой потасовки в школе. У одного из них изъяли пневматическое оружие.
Напомним, что между двумя старшеклассниками из разных школ произошел конфликт. Сначала юноши разбирались сами, а затем позвали приятелей.
Одна из групп решила отступить и спрятаться в школе. Оппоненты в балаклавах и с оружием ворвались в образовательное учреждение вслед за подростками и продолжили драку.
Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье о хулиганстве.