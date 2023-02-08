Депутат Толмачев поддержал идею конфискации имущества у киберпреступников

В Государственной думе РФ рассматривают проект поправок в Уголовный кодекс, который позволит конфисковывать имущество, полученное в результате преступлений в сфере компьютерной информации. С соответствующей инициативой выступили председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и сенатор Андрей Клишас. Текст опубликован на официальном сайте Госдумы.