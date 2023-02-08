Депутат Толмачев поддержал идею конфискации имущества у киберпреступников

В Государственной думе РФ рассматривают проект поправок в Уголовный кодекс, который позволит конфисковывать имущество, полученное в результате преступлений в сфере компьютерной информации. С соответствующей инициативой выступили председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и сенатор Андрей Клишас. Текст опубликован на официальном сайте Госдумы.
По мнению Пискарева, в последние дни наблюдается «активное проникновение криминала в информационные технологии и телекоммуникации», а также рост мошенничества в кредитно-финансовой сфере.
Депутат Госдумы Александр Толмачев во время беседы с корреспондентом ФАН поддержал данную инициативу и объяснил, что злоумышленники должны в полной мере понести ответственность за свои действия.
«Хакеры, которые посягают на имущество других, теперь могут лишиться имущества сами. Казалось бы, сфера преступления — электронная, неосязаемая, но, конечно, это видимость. Ущерб от кражи денег со счетов, от данных тысяч людей реальный и очень чувствительно ощущается в материальном мире. Новый законопроект, который приняла Госдума в первом чтении, призван заставить цифровых мошенников подумать, какое наказание их ждет в офлайне. Нарушая закон в электронном мире, ты можешь потерять все в мире материальном: и свободу, и имущество», — считает Толмачев.
Ранее депутат Госдумы Владимир Сипягин призвал обеспеченных коллег лучше помогать участникам СВО.