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Депутат Толмачев поддержал идею конфискации имущества у киберпреступников

Общество
Депутат Толмачев поддержал идею конфискации имущества у киберпреступников

В Государственной думе РФ рассматривают проект поправок в Уголовный кодекс, который позволит конфисковывать имущество, полученное в результате преступлений в сфере компьютерной информации. С соответствующей инициативой выступили председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и сенатор Андрей Клишас. Текст опубликован на официальном сайте Госдумы.

По мнению Пискарева, в последние дни наблюдается «активное проникновение криминала в информационные технологии и телекоммуникации», а также рост мошенничества в кредитно-финансовой сфере.

Депутат Госдумы Александр Толмачев во время беседы с корреспондентом ФАН поддержал данную инициативу и объяснил, что злоумышленники должны в полной мере понести ответственность за свои действия.

«Хакеры, которые посягают на имущество других, теперь могут лишиться имущества сами. Казалось бы, сфера преступления — электронная, неосязаемая, но, конечно, это видимость. Ущерб от кражи денег со счетов, от данных тысяч людей реальный и очень чувствительно ощущается в материальном мире. Новый законопроект, который приняла Госдума в первом чтении, призван заставить цифровых мошенников подумать, какое наказание их ждет в офлайне. Нарушая закон в электронном мире, ты можешь потерять все в мире материальном: и свободу, и имущество», — считает Толмачев.
Депутат Толмачев поддержал идею конфискации имущества у киберпреступников

Ранее депутат Госдумы Владимир Сипягин призвал обеспеченных коллег лучше помогать участникам СВО.
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