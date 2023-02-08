Исследование ИРПЭ выявило сокращение в 2022 году российского производства бытовой техники

Для проведения анализа эксперты использовали официальную статистику, уточнили в организации. Как пояснила глава ИРПЭ Наталья Назарова, снижение показателя объясняется уходом с российского рынка или остановкой работы зарубежными производителями, которые располагали мощностями на территории страны. Кроме того, у местных компаний появились проблемы с поставкой комплектующих из других государств, что ограничило возможность изготавливать новые товары.