Исследование ИРПЭ выявило сокращение в 2022 году российского производства бытовой техники

Изготовление бытовой техники в России в 2022 году резко сократилось, упав сразу на 40%, следует из данных исследования Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), которые приводят «Известия».
Для проведения анализа эксперты использовали официальную статистику, уточнили в организации. Как пояснила глава ИРПЭ Наталья Назарова, снижение показателя объясняется уходом с российского рынка или остановкой работы зарубежными производителями, которые располагали мощностями на территории страны. Кроме того, у местных компаний появились проблемы с поставкой комплектующих из других государств, что ограничило возможность изготавливать новые товары.
Крупнейшими производителями бытовой техники, объявшими либо о приостановке поставок, либо о приостановке работы в России, стали LG, Electrolux, Indesit, Bosch и Samsung. На долю этих брендов в стране приходилось около 30-40% продаж такой продукции в денежном и натуральном выражении.