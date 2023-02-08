Неприлично сейчас шиковать: депутат ГД Алимова о запрете заграничных поездок для слуг народа

С морально-этической точки зрения ездить за границу и там предаваться гедонизму совершенно недопустимо для народных избранников, особенно в нынешнее время. Поэтому сейчас все их зарубежные поездки связаны либо с рабочей необходимостью, либо регламентируются парламентом. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказала депутат Государственной думы РФ Ольга Алимова.
В свете недавних скандалов с отдыхом областных депутатов на курортах Мексики и ОАЭ появился целый ряд идей о запрете выезда за рубеж для парламентариев. В частности, с подобной инициативой выступил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Предприниматель предложил ограничить народным избранникам заграничные путешествия, а также запретить демонстрацию аморального поведения.
«Во-первых, я считаю, что если у нас есть рабочий период времени, то вообще лучше работать. А вот выезжать можно в отпуск. Во-вторых, если уж ты и выехал, то на фоне текущих событий совершенно неприлично публиковать свой шикарный отдых, как будто ничего не происходит. Я так думаю. И повторюсь, отдыхать нужно вне рабочего времени. Поэтому мне кажется верным решение, которое мы приняли о необходимости сообщать о выездах. Даже если есть потребность уехать. На лечение, или еще что-то. Об этом надо сообщать. Потому что на тебя люди работают, ты можешь руководить комитетом, бывает надо вопросы важные решать. Мы накладываем множество ограничений на рядовых граждан, а депутаты как будто неприкасаемые. Считаю, что нормально ограничивать выезд», — рассказала собеседница нашего издания.
Свое мнение относительно данной инициативы уже высказали множество депутатов нижней палаты российского парламента. Более подробно с их позицией, читатели могут ознакомиться в спецматериале ФАН.