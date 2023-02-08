Неприлично сейчас шиковать: депутат ГД Алимова о запрете заграничных поездок для слуг народа

С морально-этической точки зрения ездить за границу и там предаваться гедонизму совершенно недопустимо для народных избранников, особенно в нынешнее время. Поэтому сейчас все их зарубежные поездки связаны либо с рабочей необходимостью, либо регламентируются парламентом. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказала депутат Государственной думы РФ Ольга Алимова.