Диетолог Ракстон раскрыла самые вредные для талии повседневные привычки

Некоторые повседневные привычки негативно сказываются на талии. Что мешает избавиться от жира на животе, рассказала врач-диетолог Кэрри Ракстон.
Главным фактором проблем с весом является постоянный недосып. Согласно новому исследованию, люди, которые спали не более четырех часов в сутки, съедали на 300 килокалорий больше, чем те, кто отдыхал девять часов. Избавиться от жира на животе также мешает дефицит белка в рационе, рассказала врач в беседе с The Sun.
Привычка до краев наполнять большие тарелки тоже опасна для талии. Еду следует накладывать в маленькую посуду. При похудении не стоит увлекаться сладкой газировкой и алкоголем, поскольку они содержат много пустых калорий.