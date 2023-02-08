Диетолог Ракстон раскрыла самые вредные для талии повседневные привычки

Главным фактором проблем с весом является постоянный недосып. Согласно новому исследованию, люди, которые спали не более четырех часов в сутки, съедали на 300 килокалорий больше, чем те, кто отдыхал девять часов. Избавиться от жира на животе также мешает дефицит белка в рационе, рассказала врач в беседе с The Sun.