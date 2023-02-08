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Диетолог Ракстон раскрыла самые вредные для талии повседневные привычки

Общество
Диетолог Ракстон раскрыла самые вредные для талии повседневные привычки

Некоторые повседневные привычки негативно сказываются на талии. Что мешает избавиться от жира на животе, рассказала врач-диетолог Кэрри Ракстон.

Главным фактором проблем с весом является постоянный недосып. Согласно новому исследованию, люди, которые спали не более четырех часов в сутки, съедали на 300 килокалорий больше, чем те, кто отдыхал девять часов. Избавиться от жира на животе также мешает дефицит белка в рационе, рассказала врач в беседе с The Sun.

Привычка до краев наполнять большие тарелки тоже опасна для талии. Еду следует накладывать в маленькую посуду. При похудении не стоит увлекаться сладкой газировкой и алкоголем, поскольку они содержат много пустых калорий.
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