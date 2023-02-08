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Губерниев пошутил про руки Дзюбы перед трансфером форварда в «Локомотив»

Спорт
Губерниев пошутил про руки Дзюбы перед трансфером форварда в «Локомотив»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о переходе форварда Артема Дзюбы в московский «Локомотив».

Нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников могут усилить столичный «Локомотив», считает Дмитрий Губерниев. Соответствующее мнение комментатор озвучил в разговоре с журналистами издания Metaratings. Губерниев пожелал игрокам удачи и потроллил лучшего бомбардира в истории РПЛ.

«Вспомните, как Юрий Никулин в фильме сказал: «Помнят руки-то! Помнят родимые». Дзюба парень рукастый, пусть вспомнит былое», — заявил комментатор.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что два бывших игрока «Зенита» перейдут в «Локомотив». По его информации, Дзюба и Смольников подпишут контракты до конца нынешнего сезона.
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