Зеленский подарил спикеру британского парламента летный шлем

Украинский президент Владимир Зеленский во время выступления перед парламентариями Великобритании попросил у Лондона боевые самолеты для ВСУ.
В какой-то момент глава государства решил вручить спикеру британского парламента необычный подарок от украинских летчиков — шлем для самолета.
«Обращаюсь к вам и всему миру с простыми, но очень важными словами: боевые самолеты для Украины», — сказал Зеленский после вручения подарка.
Ранее сообщалось, что украинский лидер после визита в Великобританию отправится на переговоры во Францию.