Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Зеленский подарил спикеру британского парламента летный шлем

Политика
Зеленский подарил спикеру британского парламента летный шлем

Украинский президент Владимир Зеленский во время выступления перед парламентариями Великобритании попросил у Лондона боевые самолеты для ВСУ.

В какой-то момент глава государства решил вручить спикеру британского парламента необычный подарок от украинских летчиков — шлем для самолета.

«Обращаюсь к вам и всему миру с простыми, но очень важными словами: боевые самолеты для Украины», — сказал Зеленский после вручения подарка.

Ранее сообщалось, что украинский лидер после визита в Великобританию отправится на переговоры во Францию.
зеленский Украина британия самолеты
Военкоры ФАН
Лучшие в аду