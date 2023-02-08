Польша будет добиваться от ФРГ создания цехов для ремонта передаваемых ВСУ немецких танков

По его словам, власти Польши несколько разочарованы вкладом в военную помощь Украине со стороны Германии и надеются, что министр обороны ФРГ Борис Писториус примет решение о создании ремонтных цехов для обслуживания боевых машин немецкого производства, находящихся на вооружении ВСУ.