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Польша будет добиваться от ФРГ создания цехов для ремонта передаваемых ВСУ немецких танков

Армия
Польша будет добиваться от ФРГ создания цехов для ремонта передаваемых ВСУ немецких танков

Польское правительство намерено добиться от Германии содействия в создании сервисных пунктов для ремонта немецких танков Leopard 2, поставляемых украинским вооруженным силам. Такое заявление сделал глава минобороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, власти Польши несколько разочарованы вкладом в военную помощь Украине со стороны Германии и надеются, что министр обороны ФРГ Борис Писториус примет решение о создании ремонтных цехов для обслуживания боевых машин немецкого производства, находящихся на вооружении ВСУ.
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