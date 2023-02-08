Жена Константина Эрнста оправдалась за беспорядки на Первом канале

Одна из подписчиц обрушилась с критикой на Эрнста и заявила, что в сетке не осталось стоящих программ, а только безнравственные шоу. Супруга гендиректора не смогла молчать и ответила, что не согласна с мнением девушки, ведь в сезоне вышло более пяти новых передач.