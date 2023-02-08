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Жена Константина Эрнста оправдалась за беспорядки на Первом канале

Шоу-бизнес
Жена Константина Эрнста оправдалась за беспорядки на Первом канале

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья оправдалась за беспорядки в эфире, на которые пожаловались зрители в социальных сетях.

Одна из подписчиц обрушилась с критикой на Эрнста и заявила, что в сетке не осталось стоящих программ, а только безнравственные шоу. Супруга гендиректора не смогла молчать и ответила, что не согласна с мнением девушки, ведь в сезоне вышло более пяти новых передач.

«Уверяю вас, что линейка программ очень широкая и постоянно обновляется. Хочу, ответив вам, ответить всем, кто оставляет на моей странице негативные комментарии в адрес моего мужа. Я считаю, что он гений. И всегда возражаю тем, кто обесценивает его труд», — написала Софья Эрнст.

Подписчики признались, что нынешние программы Первого канала вызывают у них рвотные позывы. Россиянам надоели скандалы и склоки в эфире федерального канала, сообщает utro.ru.
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