Жена Константина Эрнста оправдалась за беспорядки на Первом канале

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья оправдалась за беспорядки в эфире, на которые пожаловались зрители в социальных сетях.
Одна из подписчиц обрушилась с критикой на Эрнста и заявила, что в сетке не осталось стоящих программ, а только безнравственные шоу. Супруга гендиректора не смогла молчать и ответила, что не согласна с мнением девушки, ведь в сезоне вышло более пяти новых передач.
«Уверяю вас, что линейка программ очень широкая и постоянно обновляется. Хочу, ответив вам, ответить всем, кто оставляет на моей странице негативные комментарии в адрес моего мужа. Я считаю, что он гений. И всегда возражаю тем, кто обесценивает его труд», — написала Софья Эрнст.
Подписчики признались, что нынешние программы Первого канала вызывают у них рвотные позывы. Россиянам надоели скандалы и склоки в эфире федерального канала, сообщает utro.ru.