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Мишустин перечислил готовящиеся меры социальной защиты для участников СВО

Экономика
Мишустин перечислил готовящиеся меры социальной защиты для участников СВО

Правительство России готовится принять новые меры поддержки участников специальной военной операции, о работе властей в этом направлении рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Чиновник привел пример такой социальной поддержки. Новые нормы предполагают, что получившие ранение добровольцы будут получать две пенсии. По его словам, другие решения еще прорабатываются кабмином, все они будут направлены на поддержку российских солдат и добровольцев.

Мишустин ранее рассказал, как Правительство России направило дополнительное финансирование на специальные доплаты медицинским работникам, оказывающим помощь раненым военнослужащим.
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