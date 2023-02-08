Первый вылет в этом году совершила санавиация Ивановской области

Вертолет санитарной авиации Ивановской области совершил первый спасательный вылет в 2023 году. Был эвакуирован 60-летний пациент из Гаврилова Посада.
У мужчины возникло острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульт. В связи с тяжелой патологией медиками было принято решение срочно доставить его в областную клинику бортом санитарной авиации, сообщает сетевое издание «Власть. ИО». Пациент был передан дежурному неврологу регионального сосудистого центра. Специалисты стабилизировали состояние больного.
Вертолет «Ансат», находящийся в распоряжении службы санитарной авиации Ивановской области, представляет собой реанимобиль класса «С». В нем есть все необходимое медицинское оборудование, в том числе дефибриллятор и аппарат для искусственной вентиляции легких. Всех пациентов во время перелета сопровождают сотрудники отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи областной больницы.