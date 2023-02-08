Первый вылет в этом году совершила санавиация Ивановской области

Вертолет «Ансат», находящийся в распоряжении службы санитарной авиации Ивановской области, представляет собой реанимобиль класса «С». В нем есть все необходимое медицинское оборудование, в том числе дефибриллятор и аппарат для искусственной вентиляции легких. Всех пациентов во время перелета сопровождают сотрудники отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи областной больницы.