Американцы увидели тревожный знак для Украины после выступления Байдена в конгрессе

Американский президент Джо Байден во время своего выступления перед конгрессом направил Украине тревожный сигнал. К такому выводу пришел ветеран ВМФ США Джек Пособец и его подписчики в соцсети Twitter.
По словам эксперта, глава Белого дома практически ничего не говорил про Украину и гендерное разнообразие. Хотя раньше президент часто заострял внимание на этих вопросах.
«Дурной знак для всех украинцев, кто рассчитывал на США», — написал комментатор под ником Jackson.
Пользователь David Perich считает, что Вашингтон уже потерял Украину. В стране уже не осталось достаточно солдат, чтобы управлять обещанными танками Abrams. Это свидетельствует о том, что США проиграли в борьбе с Россией.
«Оказывается, вся та чушь, на которой сосредоточилась его администрация, непопулярна и разрушительна», — заключили подписчики.
Ранее сообщалось, что Джо Байден во время выступления в конгрессе четыре раза упомянул российского лидера Владимира Путина.