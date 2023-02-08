Травля в школе, неблагополучие в семье: психолог объяснила поведение изрезавшей сверстницу девочки в Химках

Макарова отметила, что на поведение пятиклассницы могли повлиять уровень импульсивности, травля в школе, ссоры с одноклассниками или проблемы в семье. Эти факторы, учитывая возраст, могли долгое время накладываться друг на друга, потому и привести к взрыву эмоций.