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Травля в школе, неблагополучие в семье: психолог объяснила поведение изрезавшей сверстницу девочки в Химках

Происшествия
Травля в школе, неблагополучие в семье: психолог объяснила поведение изрезавшей сверстницу девочки в Химках

В Химках в лицее пятиклассница изрезала сверстницу ножом. Клинический психолог Инна Макарова перечислила факторы, которые могли спровоцировать агрессию у ребенка, сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специалист скептически отнеслась к версии о том, что нападение обусловлено просмотром сериала для подростков, о чем ранее говорили другие школьники.

Макарова отметила, что на поведение пятиклассницы могли повлиять уровень импульсивности, травля в школе, ссоры с одноклассниками или проблемы в семье. Эти факторы, учитывая возраст, могли долгое время накладываться друг на друга, потому и привести к взрыву эмоций.

Напомним, что в школьном туалете пятиклассница нанесла десятки ножевых ранений своей сверстнице. Девочка потеряла много крови, но врачи ее спасли.
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