Жителя Волгоградской области будут судить за убийство знакомой

Как пояснили в ведомстве, 48-летний мужчина нанес своей знакомой смертельный удар ножом только за то, что она пыталась отговорить его от езды на автомобиле в пьяном виде. Чтобы воспрепятствовать подвыпившему знакомому сесть в непотребном состоянии за руль, она спрятала ключи от машины, сообщает «Волгоградская Правда».