Жителя Волгоградской области будут судить за убийство знакомой

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение следователей в отношении насильника.
Как пояснили в ведомстве, 48-летний мужчина нанес своей знакомой смертельный удар ножом только за то, что она пыталась отговорить его от езды на автомобиле в пьяном виде. Чтобы воспрепятствовать подвыпившему знакомому сесть в непотребном состоянии за руль, она спрятала ключи от машины, сообщает «Волгоградская Правда».
Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия подозреваемый категорически отрицал свою вину, утверждая, что жертва случайно упала на нож. Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением переданы на рассмотрение в суд.