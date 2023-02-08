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Жителя Волгоградской области будут судить за убийство знакомой

Общество
Жителя Волгоградской области будут судить за убийство знакомой

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение следователей в отношении насильника.

Как пояснили в ведомстве, 48-летний мужчина нанес своей знакомой смертельный удар ножом только за то, что она пыталась отговорить его от езды на автомобиле в пьяном виде. Чтобы воспрепятствовать подвыпившему знакомому сесть в непотребном состоянии за руль, она спрятала ключи от машины, сообщает «Волгоградская Правда».

Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия подозреваемый категорически отрицал свою вину, утверждая, что жертва случайно упала на нож. Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением переданы на рассмотрение в суд.
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