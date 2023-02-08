В Ногинске кассир СДЭК сымитировал ограбление пункта выдачи ради 140 тыс. рублей

Правоохранители посмотрели камеры видеонаблюдения и не поверили, что кассир не был замешан в преступлении. По их мнению, сотрудник склада сам дал наводку знакомым. Подозреваемые уже задержаны. Ими оказались 22-летний житель Ногинска и 17-летний житель Электростали. Организатор и один из грабителей попали под уголовную статью. Им грозит до семи лет лишения свободы. Подросток дал подписку о невыезде.