В Ногинске кассир СДЭК сымитировал ограбление пункта выдачи ради 140 тыс. рублей

Кассир СДЭК подстроил 20-секундное ограбление своего же пункта выдачи в Ногинске и попал под статью, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным полиции, молодой человек решил устроить «идеальное ограбление», нашел сообщников, которые согласились сыграть опасных преступников. Последние ворвались в отделение с газовым баллончиком и прыснули в лицо сотруднику, после чего забрали 140 тыс. рублей и скрылись с места происшествия.
Правоохранители посмотрели камеры видеонаблюдения и не поверили, что кассир не был замешан в преступлении. По их мнению, сотрудник склада сам дал наводку знакомым. Подозреваемые уже задержаны. Ими оказались 22-летний житель Ногинска и 17-летний житель Электростали. Организатор и один из грабителей попали под уголовную статью. Им грозит до семи лет лишения свободы. Подросток дал подписку о невыезде.