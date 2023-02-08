Аналитик Артамонов: полет китайского аэростата выявил проблемы американской ПРО и ПВО

Полет китайского аэростата над американской территорией продемонстрировал, что у систем противоракетной и противовоздушной обороны США имеются большие проблемы. Об этом в интервью изданию Pravda.ru заявил военный аналитик Александр Артамонов.
Эксперт обратил внимание, что американские военные смогли с большим трудом сбить китайский аэростат лишь на четвертый день его полета над США.
По словам Артамонова, системы ПРО и ПВО Соединенных Штатов в первую очередь нацелены против России, поэтому прикрывают Северный Ледовитый океан и Берингов пролив. Но они не смогли отследить объект в периферийной зоне.
Обозреватель также напомнил, что международное право разрешает пролеты летательных аппаратов с метеозондом через воздушное пространство любой страны. По заверениям Китая, над США совершал полет именно метеозонд.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США, сообщает «Царьград».