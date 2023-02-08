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Любовь Успенская записала дуэт с дочерью на стихи Марии Захаровой

Шоу-бизнес
Любовь Успенская записала дуэт с дочерью на стихи Марии Захаровой

Королева русского шансона Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина, выступающая под псевдонимом Pacha Tati, записали песню в дуэте. Слова к композиции сочинила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Совместный трек Успенской и ее дочери получил название «Мольба». Премьера песни состоялась на цифровых площадках 8 февраля.

«Я не умею за себя молиться!» — поют королева шансона и Pacha Tati в припеве.

Захарова написала стихи к песне, а за музыку отвечали музыкальный продюсер и композитор Брендон Стоун и выдающаяся пианистка Марал Якшиева. Композиция задумана как откровение двух сильных женщин, прошедших через множество испытаний.
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