Школьники при учителе снимали на видео издевательства над сверстником под Калининградом

Ученики школы в Калининградской области сняли на видео и опубликовали в Сети издевательства над сверстником. Свидетелем случившегося стал сотрудник образовательного учреждения. Об этом сообщает «Лента.ру».
Предположительно, инцидент произошел в городе Неман. На кадрах подростки высмеивают одноклассника во время урока, однако педагог не реагирует на ситуацию. В других роликах агрессоры толкают юношу, берут в захват и выкидывают вещи из его рюкзака.
Администрация учебного заведения пока не комментировала происшествие. Специалистам предстоит установить личности участников конфликта.