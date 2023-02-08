Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Школьники при учителе снимали на видео издевательства над сверстником под Калининградом

Происшествия
Школьники при учителе снимали на видео издевательства над сверстником под Калининградом

Ученики школы в Калининградской области сняли на видео и опубликовали в Сети издевательства над сверстником. Свидетелем случившегося стал сотрудник образовательного учреждения. Об этом сообщает «Лента.ру».

Предположительно, инцидент произошел в городе Неман. На кадрах подростки высмеивают одноклассника во время урока, однако педагог не реагирует на ситуацию. В других роликах агрессоры толкают юношу, берут в захват и выкидывают вещи из его рюкзака.

Администрация учебного заведения пока не комментировала происшествие. Специалистам предстоит установить личности участников конфликта.
калининградская область школа издевательства
Военкоры ФАН
Лучшие в аду