Неуместно: депутат Алексей Канаев о заграничных поездках народных избранников

В начале января произошли сразу два громких скандала, связанных с отдыхом депутатов за границей. Речь идет о парламентариях из Кировской и Вологодской областей, решивших отправиться в отпуск в Мексику и Дубай, соответственно. Подобное поведение вызвало волну народного негодования, в связи с чем было предложено запретить депутатам выезд за рубеж на период проведения СВО.