Неуместно: депутат Алексей Канаев о заграничных поездках народных избранников

В столь непростое для страны время любой выезд депутатов за границу, помимо командировок, должен быть запрещен. Однако здесь вопрос скорее моральный, нежели правовой. Текущих регламентных ограничений на подобные поездки вполне достаточно. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной Думы РФ Алексей Канаев.
В начале января произошли сразу два громких скандала, связанных с отдыхом депутатов за границей. Речь идет о парламентариях из Кировской и Вологодской областей, решивших отправиться в отпуск в Мексику и Дубай, соответственно. Подобное поведение вызвало волну народного негодования, в связи с чем было предложено запретить депутатам выезд за рубеж на период проведения СВО.
«Во-первых, что касается выезда депутатов. Принято решение об обязательном уведомлении комиссии по регламенту о подобных поездках. Рекомендация эта достаточно понятная. Поездки за рубеж могут быть связаны только со служебными командировками, имеющими отношение к межгосударственным отношениям. Ключевой фактор, как я полагаю, тут даже не с точки зрения права, а с точки зрения морали. Я считаю, что в настоящий момент — период проведения специальной военной операции, поездки за границу и депутатов, и иных должностных лиц вне пределов их полномочий, и обязанностей, совершенно неуместны», — рассказал парламентарий.
Свое мнение относительно инициативы предпринимателя Евгения Пригожина уже высказали множество депутатов нижней палаты парламента. С ними вы можете ознакомиться в спецматериале ФАН.