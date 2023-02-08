Банк России установил официальные курсы доллара, евро и юаня на 9 февраля

Центробанк опубликовал официальные курсы валют на завтра, 9 февраля. Российский регулятор принял решение об изменении курса доллара и других валют на основе результатов торгов на Мосбирже. Курс определила динамика первой половины сессии.
Котировки доллара составят 71,58 рубля, что на 0,68 больше, чем сегодняшнее значение. При этом курс евро также подняли на 0,93 рубля за валютную единицу. Он составил 76,83 рубля.
Более сглаженная динамика наблюдается с юанем. Курс китайской валюты составит 10,54 рубля за единицу, что на 0,11 руб. больше, чем ранее.