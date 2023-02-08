Участники московской программы тестирования инноваций привлекли инвестиции в размере 800 млн рублей

По данным Сергуниной, за три года реализации проектов в рамках городской программы тестирования инноваций было осуществлено больше 300 испытаний, при этом более 200 из них уже успешно завершились. В итоге бизнесу удалось заключить контракты на сумму 600 миллионов рублей и привлечь инвестиций в размере около 800 миллионов рублей, сообщает «Типичная Москва».