Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
Донецкая Народная Республика
Российские подразделения продвинулись к Ступочкам юго-западнее Бахмута. Трасса Константиновка — Бахмут находится под огневым контролем. Севернее имели место штурмы позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Парасковиевки, Железнянского, Веселого, Верхнекаменского. Противник до сих пор не потерял контроль над частью населенного пункта Красная Гора.
На Донецком направлении ВСУ понесли значительные потери из-за наступательных действий штурмовых отрядов РФ. За сутки здесь уничтожены более 140 украинских военнослужащих, танк, 3 пикапа, 3 легковых автомобиля и гаубица «Мста-Б». В Авдеевке и Славянске уничтожены два склада боеприпасов.
На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации и артиллерии нанесен ущерб 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригадам ВСУ в Угледаре и Водяном. В течение дня здесь уничтожены до 75 украинских военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, 3 бронированные машины и 2 легковых автомобиля.
Луганская Народная Республика
ВС РФ предприняли попытку атаки в сторону Заречного со стороны Дибровы. В районах Новоселовского и Белогоровки происходят встречные бои.
На Лиманском направлении нанесены удары по позициям 66-й, 25-й, 95-й и 81-й бригад ВСУ. Применялись армейская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы. Цели поражены в районах Стельмаховки, Червонопоповки, Червоной Дибровы, Кузьмино.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщает, что ВСУ при обстрелах республики перешли от хаотичных ударов к обстрелам больниц и госпиталей, где лечатся мирные жители и раненые военнослужащие, в том числе пленные украинцы. Данные объекты всегда являются местом повышенного скопления людей.
Также чиновник заявил, что ВСУ накапливают достаточное количество резервов для перехода в наступление на территории республики. Наибольшая угроза нависла над Сватово, Кременной, Лисичанском, Рубежным и поселком Троицкое, т.к. они находятся близко к линии соприкосновения.