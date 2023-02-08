События в Донбассе на 16:00 8 февраля: в Славянске подорван склад боеприпасов, ВСУ стреляют по больницам

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщает, что ВСУ при обстрелах республики перешли от хаотичных ударов к обстрелам больниц и госпиталей, где лечатся мирные жители и раненые военнослужащие, в том числе пленные украинцы. Данные объекты всегда являются местом повышенного скопления людей.