Любовь в феврале: астролог Элеонора Гинзбург назвала успешные зодиаки в отношениях

Астролог Элеонора Гинзбург в беседе с ФАН назвала знаки зодиака, которым повезет в любовных отношениях в феврале.
По словам эксперта по звездам, Тельцы могут встретить романтическую любовь в кругу единомышленников. Близнецы и Весы — в профессиональной сфере.
Процветать любовь и счастье будут в жизнях Дев, Стрельцов и Рыб.
В поиске активных любовных приключений, по словам Гинзбург, в феврале окажутся Львы, Раки и Водолеи.
Скорпионам собеседник ФАН рекомендовала учиться взаимопониманию в отношениях со второй половинкой.
«Учиться договариваться, достигать компромиссов, гармонии. В феврале может возникнуть трепетная романтическая любовь», — рассказала астролог.
Также она отметила, что в феврале будет сложно контролировать личную жизнь Козерогам.
«Нужно быть благодарным за того партнера, который рядом, не стоит быть особенно привередливым. В романтической любви может сложиться что-то неожиданное. Скорее всего чувства могут возникнуть в социальной среде, в кругу повседневных занятиях, вплоть до знакомств в транспорте», — заключила Гинзбург.
Люди все чаще уходят от очного общения в Интернет. Этому способствуют развитые соцсети, сайты знакомств, такое общение может тянуться годами. Ранее психолог-консультант Наталья Панфилова объяснила, почему отношения нужно выводить из онлайн в реальную жизнь.