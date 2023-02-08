Любовь в феврале: астролог Элеонора Гинзбург назвала успешные зодиаки в отношениях

Люди все чаще уходят от очного общения в Интернет. Этому способствуют развитые соцсети, сайты знакомств, такое общение может тянуться годами. Ранее психолог-консультант Наталья Панфилова объяснила, почему отношения нужно выводить из онлайн в реальную жизнь.