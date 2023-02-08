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Любовь в феврале: астролог Элеонора Гинзбург назвала успешные зодиаки в отношениях

Общество
Любовь в феврале: астролог Элеонора Гинзбург назвала успешные зодиаки в отношениях

Астролог Элеонора Гинзбург в беседе с ФАН назвала знаки зодиака, которым повезет в любовных отношениях в феврале.

По словам эксперта по звездам, Тельцы могут встретить романтическую любовь в кругу единомышленников. Близнецы и Весы — в профессиональной сфере.

Процветать любовь и счастье будут в жизнях Дев, Стрельцов и Рыб.

В поиске активных любовных приключений, по словам Гинзбург, в феврале окажутся Львы, Раки и Водолеи.

Скорпионам собеседник ФАН рекомендовала учиться взаимопониманию в отношениях со второй половинкой.

«Учиться договариваться, достигать компромиссов, гармонии. В феврале может возникнуть трепетная романтическая любовь», — рассказала астролог.
Любовь в феврале: астролог Элеонора Гинзбург назвала успешные зодиаки в отношениях

Также она отметила, что в феврале будет сложно контролировать личную жизнь Козерогам.

«Нужно быть благодарным за того партнера, который рядом, не стоит быть особенно привередливым. В романтической любви может сложиться что-то неожиданное. Скорее всего чувства могут возникнуть в социальной среде, в кругу повседневных занятиях, вплоть до знакомств в транспорте», — заключила Гинзбург.

Люди все чаще уходят от очного общения в Интернет. Этому способствуют развитые соцсети, сайты знакомств, такое общение может тянуться годами. Ранее психолог-консультант Наталья Панфилова объяснила, почему отношения нужно выводить из онлайн в реальную жизнь.
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