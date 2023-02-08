Зеленский посетит Париж 8 февраля после визита в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Париж. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники.
Согласно полученной информации, событие состоится 8 февраля. Политик полетит во Францию после визита в Великобританию. Предполагается, что Зеленский намерен провести встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский во время визита в Лондон провел встречу с британским монархом Карлом III. Политик явился на аудиенцию в мятых штанах и толстовке.