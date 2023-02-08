Google анонсировал создание поисковой системы при участии искусственного интеллекта

Гонка IT- компаний объясняется тем, что в последнее время нейросети совершили большой и мощный прорыв, который, возможно, полностью еще не открыт для широкой публики. Однако уже сейчас видно, на что они, эти нейросети, способны. Например, недавний случай с дипломной работой студента РГГУ, которая полностью была написана нейросетью. При этом работа оказалась на 82% уникальной.