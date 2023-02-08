Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Google анонсировал создание поисковой системы при участии искусственного интеллекта

Технологии

Положено начало своеобразной битве IT-гигантов. Через полтора часа после того, как Microsoft представил поисковик Bing с интегрированной в него нейросетью ChatGPT, Google анонсировал создание собственной поисковой системы с использованием искусственного интеллекта.

Google анонсировал создание поисковой системы при участии искусственного интеллекта

Корпорация уже огласила название нейросети-конкурента ChatGPT. Нейросеть от Google будет называться Bard, передает сетевое издание «Точка зрения».

Гонка IT- компаний объясняется тем, что в последнее время нейросети совершили большой и мощный прорыв, который, возможно, полностью еще не открыт для широкой публики. Однако уже сейчас видно, на что они, эти нейросети, способны. Например, недавний случай с дипломной работой студента РГГУ, которая полностью была написана нейросетью. При этом работа оказалась на 82% уникальной.
google нейросеть поисковая система гонка
Военкоры ФАН
Лучшие в аду