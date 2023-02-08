Геофизик Виноградов сообщил, где еще произойдут землетрясения после катаклизма в Турции

Мощное землетрясение, произошедшее в Турции, далеко не последнее. Директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов сообщил, где еще будут происходить подземные толчки.
Территории, которые находятся зоне с высоким риском землетрясений, давно известны ученым. Огненное кольцо вокруг Тихого океана всегда было эпицентром подземных толчков, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Например, сегодня в Индийском океане, а именно в Индонезии было зафиксировано землетрясение. Конечно, не такое крупное, как в Турции. В основном оно было в море, поэтому принесло не на столько сильные разрушения», — сообщил Виноградов.
Он добавил, что в ближайшее время не стоит опасаться разрушительных землетрясений. Подобные катаклизмы случаются только два-три раза в год.