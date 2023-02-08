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Украинцы сдают пенсионеров «в аренду» ради отсрочки от мобилизации

Общество
Украинцы сдают пенсионеров «в аренду» ради отсрочки от мобилизации

Жители Украины начали сдавать пенсионеров с инвалидностью «в аренду» ради отсрочки от мобилизации.

В социальных сетях распространяются скриншоты объявлений на украинских торговых интернет-площадках. Там граждане сдают «в аренду» пожилых людей. Таким образом украинцы могут заявить военкомам, что они ухаживают за пожилыми бабушками и дедушками.

Пользователи соцсетей на Украине также объяснили, что уход за нетрудоспособными родственниками освобождает призывников от мобилизации в ряды ВСУ. Предполагается, что спрос и предложение на «аренду бабушек» на Украине будет расти.
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