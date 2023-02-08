Украинцы сдают пенсионеров «в аренду» ради отсрочки от мобилизации

Жители Украины начали сдавать пенсионеров с инвалидностью «в аренду» ради отсрочки от мобилизации.
В социальных сетях распространяются скриншоты объявлений на украинских торговых интернет-площадках. Там граждане сдают «в аренду» пожилых людей. Таким образом украинцы могут заявить военкомам, что они ухаживают за пожилыми бабушками и дедушками.
Пользователи соцсетей на Украине также объяснили, что уход за нетрудоспособными родственниками освобождает призывников от мобилизации в ряды ВСУ. Предполагается, что спрос и предложение на «аренду бабушек» на Украине будет расти.