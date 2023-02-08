Эксперт сообщил, что произойдет в случае разрушения экономики США

По мнению эксперта, мир в таком случае может расколоться на несколько валютных зон. В качестве меры стоимости доллар уступит свое место золоту, нефти и так далее. При этом демография будет в пользу Азии. Азиатский спрос на российский экспорт поддержит экономику РФ. Кроме традиционных финансов заметную роль начнет играть «исламский банкинг», ведь в мире насчитывается порядка 1,5 млрд мусульман.