Эксперт сообщил, что произойдет в случае разрушения экономики США

В настоящее время экономика Соединенных Штатов Америки является одной из главных во всем мире. США — это основа мирового спроса и ведущий потребитель. Однако, всем известно, что в экономике любой страны может наступить момент кризиса.
Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев во время беседы с корреспондентом ФАН предположил, что если экономика США «рухнет», то упадут цены на энергоносители, что может неблагоприятно отразиться на российском бюджете. Кроме того, в значительной степени могут «обнулиться» международные резервы мировых Центральных банков, завязанных на долларе.
«Однако, глобальная торговля, глобальный мир останется. Глобализация — это развитие транспортных, финансовых и информационных технологий. Просто не будет явного лидера. США вероятно объединятся в единую экономическую систему с Канадой и Мексикой, страны Латинской Америки создадут союз, останется ЕС, Индия, Китай. Россия попытается создать единую экономику со странами ЕАЭС, Узбекистаном, Турцией, Азербайджаном», – объяснил Разуваев.
По мнению эксперта, мир в таком случае может расколоться на несколько валютных зон. В качестве меры стоимости доллар уступит свое место золоту, нефти и так далее. При этом демография будет в пользу Азии. Азиатский спрос на российский экспорт поддержит экономику РФ. Кроме традиционных финансов заметную роль начнет играть «исламский банкинг», ведь в мире насчитывается порядка 1,5 млрд мусульман.
«Страны Запада доминировали в мире последние 500 лет. Однако, сейчас этот период заканчивается. Россия также сможет предложить другим странам уникальную услугу, обеспечение суверенитета и безопасности. Есть успешный опыт: Сирия, Южная Осетия. Такая услуга, конечно, стоит денег. Великий русский ученый Лев Гумилев говорил, что Россия может возродиться только как евразийская держава. Вероятно, Россия в глобальном мире займет место, которое 700 лет назад занимала Золотая Орда. Только столица будет в Москве, а не Сарай-Берке», — считает Александр Разуваев.
Ранее экономист Разуваев рассказал, будет ли снижение ключевой ставки в России.