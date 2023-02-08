Древний хищник юрского периода мог произойти от «призрачного» предка

Предки крокодилов, жившие в раннем юрском периоде, обитали в море. Ученые из Великобритании обнаружили старейшие окаменелости хищников, останки прародителей которых до сих пор не найдены.
Древние «морские крокодилы» в научном мире носят название thalattosuchians. Они имели множество разнообразных видов в свое время и технически не относятся к отряду Crocodyli. Ученые до сих пор не знают, к какому виду их причислить, передает Planet Today.
Британские археологи обнаружили самый полный и древний скелет thalattosuchians, возраст которого насчитывает 185 млн лет. Этот вид назван Turnersuchus hingleyae и исследователи предположили, что его родственники до сих пор не открыты.
Согласно морфологии окаменелостей, предки thalattosuchians должны были возникнуть около 200 млн лет назад. Примерно в то же время, когда появились древние крокодилы. Летопись найденных останков создает впечатление, что «морские крокодилы» появились в юрском периоде из ниоткуда, заявили ученые.